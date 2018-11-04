"Лига чемпионов? Надо сначала побороться за невылет". Карпин - о задачах "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после ничьей с "Краснодаром"(2:2) в гостевом матче 13-го тура премьер-лиги ответил на вопрос о турнирных задачах дончан, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Вдобавок тренер оценил игру автора дубля Ари.

– Как "Ростов" ощущает себя в группе лидеров и готов ли побороться за Лигу чемпионов? – вопрос Карпину на послематчевой пресс-конференции.

– Нам надо сначала побороться за невылет. Когда наберем те очки, которые гарантируют эту зону, тогда и поговорим. Ваши коллеги недавно написали, что "Ростов" будет бороться за чемпионство, и это якобы с моих слов... Надо двигаться от игры к игре. В конце чемпионата посмотрим, где будем.

– Известны ваши размолвки с Ари еще в "Спартаке". Как-то особенно готовились к нему?

– Если бы Ари не забил, вы бы сказали, что Ари ни о чем. Ничего сверхъестественного не было.

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