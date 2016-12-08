Life.ru: Гончаренко подписал контракт с ЦСКА

Белорусский тренер Виктор Гончаренко подписал контракт с ЦСКА. Сегодня 39-летний специалист посетил офис армейцев и поставил подпись под личным контрактом, сообщает Life.ru.

На встрече также присутствовал теперь уже бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который накануне провел с командой последний матч – ЦСКА проиграл "Тоттенхэму" в Лиге чемпионов со счетом 1:3.

Гончаренко в этом сезоне работал главным тренером "Уфы". Также белорус работал в штабе ЦСКА в сезоне-2015/16.

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