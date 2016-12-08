Life.ru: Гончаренко подписал контракт с ЦСКА

Белорусский тренер Виктор Гончаренко подписал контракт с ЦСКА. Сегодня 39-летний специалист посетил офис армейцев и поставил подпись под личным контрактом, сообщает Life.ru.
На встрече также присутствовал теперь уже бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который накануне провел с командой последний матч – ЦСКА проиграл "Тоттенхэму" в Лиге чемпионов со счетом 1:3.
Гончаренко в этом сезоне работал главным тренером "Уфы". Также белорус работал в штабе ЦСКА в сезоне-2015/16.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/943747/viktor_ghoncharienko_posietil_ofis_tsska_i_byl_naznachien_ghlavnym_trienierom_kluba
эстонский армеец
Может до конца сезона и продержится.
20:47
edos22
Глубоко убежден в том, что у Виктора все получиться в ЦСКА !!! Талантливый тренер .... не могу понять злопыхателей ..... Было очевидно, что Слуцкий не смотря на его довольно успешную работу, это тренер внутреннего потребления (как Газзаев В.Г.). А для игры в Европе нужно, что-то другое..... БАТЭ (с Гончаренко) доказывал, как это надо делать успешно, при ограниченном бюджете.
20:38
Гаттузо зол!
лятун ганчаренка прискакал на пегой кобыле в стойло. Он удобен Гинеру. Тихо закроет глаза на доги и прочие махинации ,как это делал Пельмень. Чего стоят его поддавки с Уфой в игре с конявыми. Это клон Красножана.
20:13
cska+
может теперь хоть игра появится, да и пенсионеров пора уже понемножку сокращать, а то вчера их раскатывали как хотели - пока повернутся, а нападающий уже один на один с Акинфеевым.
20:08
zega
Гончаренко уже давненько живет в "образе скакуна", как его "ушли" из БАТЭ, так и заскакал, то в одну команду, то в другую, то в третью и т.д. по списку, думаю что долго не усидит в лошадином обозе и дальше поскачет.
20:07
MAYERICK
Белорусская продажная шавка-дешевка....где подкормят туда и бежит скулить............
20:05
shpasic
есть ли уже комментарий Уткина?
20:01
Реалист!
Тренер очень хороший - это безусловно.Хватит ли характера и власти поставить на место ветеранов? У Пельменя не хватило.
20:00
The glory !
vaper Историческое событие в новой эпохе ЦСКА, с учетом молодости Михалыча будет интересно наблюдать за его действиями в новом клубе.------------------- Когда Слуцкий пришел , он еще моложе был , 38 если не ошибаюсь , так что норм , главное чтоб желание и амбиции были )
19:59
The glory !
Ну кто бы сомневался . Добро пожаловать !
19:58
цска 19781978
И здорово
19:56
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
интересно, как долго продержится.
19:54
vaper
Историческое событие в новой эпохе ЦСКА, с учетом молодости Михалыча будет интересно наблюдать за его действиями в новом клубе.
19:44
Осакаровка
Поздравляю, Виктор! Удачи тебе!
19:37