19:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Life.ru: Гончаренко подписал контракт с ЦСКА

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Белорусский тренер Виктор Гончаренко подписал контракт с ЦСКА. Сегодня 39-летний специалист посетил офис армейцев и поставил подпись под личным контрактом, сообщает Life.ru.

На встрече также присутствовал теперь уже бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который накануне провел с командой последний матч – ЦСКА проиграл "Тоттенхэму" в Лиге чемпионов со счетом 1:3.
Гончаренко в этом сезоне работал главным тренером "Уфы". Также белорус работал в штабе ЦСКА в сезоне-2015/16. 

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Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/943747/viktor_ghoncharienko_posietil_ofis_tsska_i_byl_naznachien_ghlavnym_trienierom_kluba

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КОММЕНТАРИИ (14)
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эстонский армеец

Может до конца сезона и продержится.

20:47

edos22

Глубоко убежден в том, что у Виктора все получиться в ЦСКА !!! Талантливый тренер .... не могу понять злопыхателей ..... Было очевидно, что Слуцкий не смотря на его довольно успешную работу, это тренер внутреннего потребления (как Газзаев В.Г.). А для игры в Европе нужно, что-то другое..... БАТЭ (с Гончаренко) доказывал, как это надо делать успешно, при ограниченном бюджете.

20:38

Гаттузо зол!

лятун ганчаренка прискакал на пегой кобыле в стойло. Он удобен Гинеру. Тихо закроет глаза на доги и прочие махинации ,как это делал Пельмень. Чего стоят его поддавки с Уфой в игре с конявыми. Это клон Красножана.

20:13

cska+

может теперь хоть игра появится, да и пенсионеров пора уже понемножку сокращать, а то вчера их раскатывали как хотели - пока повернутся, а нападающий уже один на один с Акинфеевым.

20:08

zega

Гончаренко уже давненько живет в "образе скакуна", как его "ушли" из БАТЭ, так и заскакал, то в одну команду, то в другую, то в третью и т.д. по списку, думаю что долго не усидит в лошадином обозе и дальше поскачет.

20:07

MAYERICK

Белорусская продажная шавка-дешевка....где подкормят туда и бежит скулить............

20:05

shpasic

есть ли уже комментарий Уткина?

20:01

Реалист!

Тренер очень хороший - это безусловно.Хватит ли характера и власти поставить на место ветеранов? У Пельменя не хватило.

20:00

The glory !

vaper Историческое событие в новой эпохе ЦСКА, с учетом молодости Михалыча будет интересно наблюдать за его действиями в новом клубе.------------------- Когда Слуцкий пришел , он еще моложе был , 38 если не ошибаюсь , так что норм , главное чтоб желание и амбиции были )

19:59

The glory !

Ну кто бы сомневался . Добро пожаловать !

19:58

цска 19781978

И здорово

19:56

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

интересно, как долго продержится.

19:54

vaper

Историческое событие в новой эпохе ЦСКА, с учетом молодости Михалыча будет интересно наблюдать за его действиями в новом клубе.

19:44

Осакаровка

Поздравляю, Виктор! Удачи тебе!

19:37

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Материалы других СМИ