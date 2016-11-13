Лидия Иванова: "Валентин сам ушел из РФС. И точка!"

Лидия Иванова, мать бывшего главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова, отметила, что ее сын сам ушел со своего поста. По словам олимпийской чемпинки, в последнее время Иванов был сплошным комком нервов.

- Валентину этим летом исполнилось 55 лет, - приводит Life слова Ивановой. - У него красивая спортивная биография, он считается лучшим футбольным арбитром в истории России. Долгие годы Валя работал в ФИФА, а потом его пригласили поработать здесь – он возглавил департамент судейства и инспектирования, но что-то не сложилось.

- В одном из своих интервью вы сказали, что Валентину сложно работать в нашем футболе, потому что он слишком честный.

- Правильно! От футбола сейчас мало что осталось, это бизнес, в котором все продается и все покупается. Я знаю, потому что мой муж, слава Богу, всю жизнь был в футболе и был весьма заметной фигурой. Постоянно в доме раздавались звонки: "Возьмите моего талантливого мальчика". На что муж отвечал: "Пожалуйста, приводите на тренировку, и посмотрим. Если он тянет в команду мастеров, то возьмем". А сейчас, очевидно, подобное проворачивается за конверты с деньгами. Поэтому и играют неважно.

- В начале октября Валентин Валентинович покинул пост главы судейского корпуса. Не смог больше бороться с системой?

- Вы знаете, когда Валя написал заявление об уходе, я была в Черногории на отдыхе. Мне позвонил корреспондент и спросил: "Лидия Гавриловна, объясните, пожалуйста, почему Валентин Валентинович покинул свой пост?" А я и не знала. Валя, наверное, оберегает меня от всего, не говорит лишнего.

Как я потом поняла, был матч, кажется, между "Зенитом" и "Спартаком". Так вот, какой-то судья допустил во время игры ошибку, а судейские недочеты всегда сопровождаются шумом, скандалами. Наверное, для сына эта история стала последней каплей. И знаете, я довольна, что он ушел, потому что он испытывал фантастические нагрузки на этой должности.

Сами посудите… Каждые пятницу, субботу и воскресенье он садился перед огромным телевизором, обставлялся телефонами, смотрел матчи и подробно записывал в свой блокнот, кто как отсудил, передачи и прочее, чтобы потом провести со своими подопечными подробный разбор полетов.

Тот судья, не помню его фамилию, ошибся, и Валентин признал это. Но не расстреливать же его? Напряжение было колоссальным. Ведь у нас как? Когда проигрывает команда, виноваты судьи и только судьи. Потому что футболисты сами играть не умеют, а кто-то же должен быть в ответе. Сын вообще просил меня ничего о футболе не говорить. Отметил только, что он сам ушел, а не его ушли. Точка!

Понимаете, врагу не пожелаешь того, как он жил. Эти постоянные звонки… Звонит один тренер: "Валентин, ты видел, как судили матч?" Потом тут же звонит второй - и та же песня. Можно с ума сойти. Он был комком нервов.