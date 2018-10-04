Лидеру пионеротряда - 21. День рождения отмечает Никола Влашич

Сегодня, 4 октября, 21 год исполняется новой звезде ЦСКА - хорватскому полузащитнику Николе Влашичу.

Хавбек перешел в российский клуб из "Эвертона" на правах годичной аренды минувшим летом. По словам главного тренера армейцев, Влашич грамотно вписался в обновленный состав команды.

- Придя в команду, он присмотрелся и понял, что надо быть лидером в этом "пионерском отряде", как вы называете. Он взял эту ношу на себя, качественно работает в атаке и обороне, - заявил Виктор Гончаренко после победы над "Реалом" (1:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Влашич провел за "Эвертон" 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

За два месяца в Москве футболист провел 8 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил три гола и отдал 4 передачи. Ему удалось забить "Спартаку" и "Реалу".

Влашич также стал четвертым игроком российских клубов, забившим на второй минуте матча Лиги чемпионов, открыв счет на 65-й секунде игры против "Реала".