Лидер неформального объединения "Спартака" задержан по подозрению в избиении

Лидер неформального объединения "Спартака" задержан полицией по подозрению в жестоком избиении мужчины в Невском районе Петербурга, информирует 78.ru. Сообщается, что один из задержанных - лидер фанатского объединения "Спартак" – "Застава".

По информации пресс-службы главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу, 23 ноябряоколо 10 часов вечера в одну из больниц города с травмами головы, в тяжелом состоянии был доставлен 39-летний мужчина. Пострадавший заявил, что был избит двумя неизвестными.

По факту избиения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью).