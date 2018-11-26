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Лидер неформального объединения "Спартака" задержан по подозрению в избиении

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Лидер неформального объединения "Спартака" задержан полицией по подозрению в жестоком избиении мужчины в Невском районе Петербурга, информирует 78.ru. Сообщается, что один из задержанных - лидер фанатского объединения "Спартак" – "Застава".

По информации пресс-службы главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу, 23 ноябряоколо 10 часов вечера в одну из больниц города с травмами головы, в тяжелом состоянии был доставлен 39-летний мужчина. Пострадавший заявил,  что был избит двумя неизвестными.

По факту избиения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью).

 

Дополнительная информация

https://78.ru/news/2018-11-26/v_peterburge_lider_fanatov_spartaka_do_polumerti_izbil_muzhchinu

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