Левников предложил Мутко обмениваться судьями из других чемпионатов

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников отметил, что поддерживает идею приглашения иностранных судей на матчи премьер-лиги. По его словам, российские арбитры также должны привлекаться к обслуживанию матчей других чемпионатов.

- Я говорил Мутко об обмене судейскими бригадами из других чемпионатов на главные игры, возможно, он это имел в виду, - приводит ТАСС слова Левникова. - Обмениваться можно с любыми странами, где есть топовые арбитры. Это бы сняло определенную напряженность, снизило бы повторяемость наших арбитров в матчах одной и той же команды. Это неправильно, когда судьи за три-четыре года набирали по 70-80 игр на встречах одного клуба.