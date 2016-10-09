15:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Левников предложил Мутко обмениваться судьями из других чемпионатов

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Председатель судейского комитета РФС Николай Левников отметил, что поддерживает идею приглашения иностранных судей на матчи премьер-лиги. По его словам, российские арбитры также должны привлекаться к обслуживанию матчей других чемпионатов.

- Я говорил Мутко об обмене судейскими бригадами из других чемпионатов на главные игры, возможно, он это имел в виду, - приводит ТАСС слова Левникова. - Обмениваться можно с любыми странами, где есть топовые арбитры. Это бы сняло определенную напряженность, снизило бы повторяемость наших арбитров в матчах одной и той же команды. Это неправильно, когда судьи за три-четыре года набирали по 70-80 игр на встречах одного клуба.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3689708

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КОММЕНТАРИИ (1)
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честный человечишко

Где ж вы таких дураков найдёте, которые согласятся запустить на свои огороды наших ко... прекрасных арбитров?

16:24

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