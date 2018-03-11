19:49 | Футбол — РФПЛ

Левников правильно назначил пенальти в пользу "Спартака"

28-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск." 28-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск."
28-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск."
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На 28-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" - "СКА-Хабаровск" правильное решение принял арбитр Кирилл Левников, назначивший пенальти в ворота гостей.

В том эпизоде в штрафной площади хабаровской команды Неманья Тубич в единоборстве с Романом Зобниным ударил спартаковца по левой ноге и сбил его. (Александр БОБРОВ)

28-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск."
28-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск."
Спартак М - СКА-Хабаровск

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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IvanDay

тянут спартак как могут

20:19

masson

А что мог еще написать СЭ по этому поводу? Заплачьтте еще, напишите что Хабаровск купил судью и что-то подсыпал Промесу в воду, что повлияло на зрение....

20:01

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