Левников правильно назначил пенальти в пользу "Спартака"

На 28-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" - "СКА-Хабаровск" правильное решение принял арбитр Кирилл Левников, назначивший пенальти в ворота гостей.
В том эпизоде в штрафной площади хабаровской команды Неманья Тубич в единоборстве с Романом Зобниным ударил спартаковца по левой ноге и сбил его. (Александр БОБРОВ)
28-я минута матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск."
IvanDay
тянут спартак как могут
20:19
masson
А что мог еще написать СЭ по этому поводу? Заплачьтте еще, напишите что Хабаровск купил судью и что-то подсыпал Промесу в воду, что повлияло на зрение....
20:01