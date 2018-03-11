Левников правильно назначил пенальти в пользу "Спартака"

На 28-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" - "СКА-Хабаровск" правильное решение принял арбитр Кирилл Левников, назначивший пенальти в ворота гостей.

В том эпизоде в штрафной площади хабаровской команды Неманья Тубич в единоборстве с Романом Зобниным ударил спартаковца по левой ноге и сбил его. (Александр БОБРОВ)