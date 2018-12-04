Левашов - о праздновании победы над "Зенитом": "Это эмоции, все произошло спонтанно"

Голкипер тульского "Арсенала" Михаил Левашов после финального свистка устроивший с тульскими фанатами яркое празднование победы над "Зенитом" (4:2), в интервью "СЭ" рассказал о своем поступке.

– Сейчас все с восторгом обсуждают ваш забег к фанатам после финального свистка. Что это было?

– Это эмоции, все произошло спонтанно. Когда держал мяч в руках на последней минуте, судья как раз дал финальный свисток. Я даже не ожидал. Думал, еще будем играть. Не сразу понял, что все кончилось. Подумал: блин, что за дела? Как-то он странно свистнул.

А потом понесся к фанатам. Очень хотелось поблагодарить их за поддержку. Даже не знаю, сколько тысяч сегодня пришло на трибуны. Но со стороны мне казалось, что стадион просто битком! Шикарно! Многие фанаты приходят с семьями, я многих знаю лично. За такую сумасшедшую поддержку очень хотелось их отблагодарить! Захотелось побыть их частью, прочувствовал их эмоции.

– Что вы им кричали с ограды?

– "Мы "Арсенал", мы "Арсенал", мы "Арсенал"! Вот так.

– Не боялись упасть с ограды?

– Нет, я таких моментов никогда не боюсь.

– Теперь ваше празднование может стать чуть ли не самым ярким, эмоциональным моментом всего чемпионата.

– Ну и пусть. Может быть, я и чуть-чуть переигрываю, но зато делаю все от чистого сердца. Это, как помните, в мультфильме "Падал прошлогодний снег". Там фраза была: "Может быть, я и жадничаю, но зато от чистого сердца". Здорово, что мы дома играем уверенно. Стадион окрыляет. Я же коренной житель региона. На трибунах родные, друзья. (Виталий Айрапетов)

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