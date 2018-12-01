09:42 | Футбол — РПЛ

Лев слепил снеговика. Оригинальное видеопревью от "Енисея" к матчу с "Ахматом"

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"Енисей" в своем Твиттере опубликовал видео, посвященное матчу 16-го тура чемпионата Росии против "Ахмата".

На видео талисман "Енисея" лев Елисей на заснеженном поле лепит снеговика, но вместо того, чтобы закончить его, берет мяч, наносит удар и разбивает его.

 

Матч "Енисей" - "Ахмат" должен начаться в 13.00 по московскому времени. Ранее делегат матча сообщил, что если температура будет ниже -15 °С то по регламенту одна из команд может отказаться выходить на поле.

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Енисей - Ахмат

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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