Лев слепил снеговика. Оригинальное видеопревью от "Енисея" к матчу с "Ахматом"

"Енисей" в своем Твиттере опубликовал видео, посвященное матчу 16-го тура чемпионата Росии против "Ахмата".

На видео талисман "Енисея" лев Елисей на заснеженном поле лепит снеговика, но вместо того, чтобы закончить его, берет мяч, наносит удар и разбивает его.

Поздравляем всех с первым днём зимы и ждём на матче #ЕнисейАхмат! pic.twitter.com/bWmlhbMtlc – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 1 декабря 2018 г.

Матч "Енисей" - "Ахмат" должен начаться в 13.00 по московскому времени. Ранее делегат матча сообщил, что если температура будет ниже -15 °С то по регламенту одна из команд может отказаться выходить на поле.

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