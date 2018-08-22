Лев Лещенко: "В прошлый раз фактор своего поля не помог "Спартаку"

Народный артист России, известный болельщик "Динамо" Лев Лещенко в интервью "СЭ" перед дерби против "Спартака" в 5-м туре чемпионата России признал, что соперник выглядит немного сильнее. Вместе с тем, он считает, что бело-голубым по силам набрать очки.

– Посмотреть матч не смогу, к сожалению, уезжаю на гастроли. Хотя у меня достаточно хорошие позиции на "Открытие Арене". В прошлом сезоне "Динамо" выбило "Спартак" из чемпионской гонки – был на той игре (на самом деле бело-голубые, обыграв красно-белых со счетом 1:0, лишили соперника второго места и прямой путевки в Лигу чемпионов. – Прим. "СЭ"). В этот раз "Спартак" посильнее немножко выглядит. Но все решит настрой и желание. Фактор своего поля в тот раз "Спартаку" не помог, хочется, чтобы "Динамо" одержало победу.

– "Динамо" по силам зацепиться за очки в этой игре?

– По силам. Меня больше всего радует динамовская защита, команда очень устойчивая. Три ничьих на старте сезона – это говорит о том, что с обороной у "Динамо" все в порядке. Еще энергии впереди добавить, и все будет хорошо.

– Против "Динамо" может выйти Александр Ташаев. Как вы отнеслись к его уходу?

– Что можно сделать, когда у тебя есть предложение лучше, чем то, что у тебя есть? Как можно осуждать это? Это в наше время тяжело было представить, чтобы Константин Крыжевский или Лев Иванович Яшин ушли из "Динамо". Да никогда в жизни! Ни за какие деньги! Или можете себе представить, чтобы Огоньков и Татушин ушли бы из "Спартака"? Смешно же! Это были легенды, творцы... Но тогда и клубы все были равны в материальном плане. А сейчас как можно противостоять деньгам? Это нереально. На сегодняшний день это неоспоримый факт. Ну ушел Ташаев, будет развиваться. "Спартак" – более топовая команда. Даже по бюджету. Деньги все равно определяют.

Полная версия интервью Льва Лещенко

"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому ​времени