Лев Лещенко: "Мат и оскорбления нужно убирать с наших стадионов!"

Народный артист России, известный болельщик "Динамо", Лев Лещенко осудил действия болельщиков в матче 5-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:2).

- Поведение болельщиков в матче - позорно. Это не бестактность, а просто позор. Болельщики должны уважать друг друга и уважать команды, - сказал Лещенко. - Все эти акции, хайпы, как они говорят, по поводу переходов игроков, просто недопустимы. Пусть сначала они подумают о себе, как надо корректно держать себя в жизни. Каждый интеллигентный человек должен уметь сдерживать свои эмоции. Понятно, что не всем нравится, но в этом и заключается принцип нашего бытия. Нужно искоренять из нашего футбола. (Арман МКРТЧЯН)

Все о чемпионате России по футболу