12:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Лев Лещенко: "Идет серьезная работа, чтобы "Динамо" не просто играло в премьер-лиге, но и закрепилось там "

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Член общественно-экспертного совета московского "Динамо" Лев Лещенко считает, что руководство клуба ведет серьезную работу, чтобы закрепиться в премьер-лиге. Напомним, что "Динамо" досрочно стало победителем турнира в ФНЛ и вернулось в РФПЛ.

– 14 числа будет некая презентация, поздравление динамовской команды, которая вышла в премьер-лигу, – приводит "Р-Спорт" слова Лещенко. – Думаю, что там будут какие-то уже ориентиры сделаны на сезон. Понимаю, что идет очень серьезная работа для того, чтобы не просто поиграть в премьер-лиге, а закрепиться и достойно представлять наш динамовский клуб.

Создали общественный совет. Это не тот орган, который будет контролировать спортивные варианты, потоки бюджетные, тут есть смысл поднимать динамовский дух, увеличивать зрительскую аудиторию. В последнее время болельщики "Динамо" были пессимистично настроены, их становилось все меньше. Будем стараться реанимировать клуб, чтобы он достойно был представлен в нашем российском чемпионате.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170513/1120366779.html

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