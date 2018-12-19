Летом Сульшер попросил футболку у Дзюбы

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер, который был назначен тренером "Манчестер Юнайтед", летом возглавлял "Мольде". Его команда в оторочном турнире Лиги Европы встретилась с "Зенитом" (1:3, 1:2).
Перед ответной игрой в Норвегии Сульшер попросил футболку у нападающего Артема Дзюбы. Тот согласился и, скорее всего, свое обещание выполнил.
Сульшер попросил футболку для сына, а затем пошутил, что его сын такой же высокий, как Дзюба.
Мы уже знаем, кого первым делом Сульшер купит в "МЮ" 🇬🇧🚶🇷🇺– Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 19 декабря 2018 г.
📹 @zenit_spb pic.twitter.com/euwkq0ow7I
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