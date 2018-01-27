"Лестер" отдаст Мусу в аренду ЦСКА без права выкупа

Как стало известно "СЭ", нападающий "Лестера" Ахмед Муса перейдет в ЦСКА. Соглашение между английским и российским клубами будет рассчитано до конца сезона-2017/18 без права последующего выкупа.

Ожидается, что о возвращении 25-летнего форварда в московскую команду будет объявлено до 31 января, когда в Англии будет закрыто трансферное окно. Таким образом, если сделка будет оформлена в обозначенные сроки, армейцы успеют заявить Мусу для участия в Лиге Европы. (Отдел футбола "СЭ")

Напомним, нигериец уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев он провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, завоевать национальный кубок и два Суперкубка страны.

Муса на следующей неделе перейдет в ЦСКА? Отвечает агент //

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