Лестьенн и Сонг - в стартовом составе "Рубина" на игру с "Томью"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия огласил стартовый состав команды на матч 22-го тура чемпионата России против "Томи". С первых минут на поле появятся нападающий Максим Лестьенн и полузащитник Алекс Сонг.

Ранее сообщалось, что ветераны казанцев попросили перевести Лестьенна и Сонга в дубль, если те "не возьмутся за голову".

"Рубин": Рыжиков – Бауэр, Самбрано, Бурлак, Устинов – Сонг, Камболов – Ахметов, Ткачук – Жонатас, Лестьенн

Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Кузьмин, Санчес, М'Вила, Цакташ, Махатадзе, Рочина, Карадениз.

Трансляция матча "Томь" - "Рубин"