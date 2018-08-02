Лесовой сможет сыграть в составе "Арсенала" против "Зенита"

Арендованный у "Зенита" полузащитник Даниил Лесовой сможет сыграть за "Арсенал" в матче 2-го тура РПЛ, информирует пресс-служба клуба.

20-летний форвард проведет сезон-2018/19 в Туле на правах аренды. У футболиста нет препятствий к тому, чтобы не выйти на после в матче второго тура чемпионата России против питерского клуба.

Матч состоится в Санкт-петербурге 4-го августа.