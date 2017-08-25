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20:20 | Футбол — РФПЛ

Лескано вывел "Анжи" вперед в матче с "Уфой"

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"Анжи" вышел вперед в матче 8-го тура чемпионата России против "Уфы" – 1:0. Свой первый мяч за новую команду забил форвард Лескано, перешедший по ходу сезона в махачкалинский клуб из "СКА-Хабаровск". Отметим, что для хозяев поля этот гол стал четвертым в этом сезоне.

Трансляция матча "Анжи" - "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Дмит23

На повторе плохо видно, но такое чувство что пас отдал игрок Уфы. Иначе не понятно почему гол засчитан

21:00

SIZ170

офса не было..... там крайний защ задержался и выбегал позже передачи

21:00

irav

Вряд ли продажная, просто неквалифицированная! Неуд и повышать квалификацию в ПФЛ!

20:39

Курбский

судья продажная?

20:31

irav

Голимый пятиметровый офсайд, но никто его не видит, ни судьи, ни тем более 2 идиота ведущие репортаж на нашем футболе.

20:28

novic

Вне игры же.

20:23