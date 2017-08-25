Лескано вывел "Анжи" вперед в матче с "Уфой"

"Анжи" вышел вперед в матче 8-го тура чемпионата России против "Уфы" – 1:0. Свой первый мяч за новую команду забил форвард Лескано, перешедший по ходу сезона в махачкалинский клуб из "СКА-Хабаровск". Отметим, что для хозяев поля этот гол стал четвертым в этом сезоне.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 8-й тур. #АнжиУфа 1:0 18' Хуан Лескано pic.twitter.com/w4UxcRXGX8– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 августа 2017 г.
Дмит23
На повторе плохо видно, но такое чувство что пас отдал игрок Уфы. Иначе не понятно почему гол засчитан
21:00
SIZ170
офса не было..... там крайний защ задержался и выбегал позже передачи
21:00
irav
Вряд ли продажная, просто неквалифицированная! Неуд и повышать квалификацию в ПФЛ!
20:39
Курбский
судья продажная?
20:31
irav
Голимый пятиметровый офсайд, но никто его не видит, ни судьи, ни тем более 2 идиота ведущие репортаж на нашем футболе.
20:28
novic
Вне игры же.
20:23