Лескано вывел "Анжи" вперед в матче с "Уфой"

"Анжи" вышел вперед в матче 8-го тура чемпионата России против "Уфы" – 1:0. Свой первый мяч за новую команду забил форвард Лескано, перешедший по ходу сезона в махачкалинский клуб из "СКА-Хабаровск". Отметим, что для хозяев поля этот гол стал четвертым в этом сезоне.

Трансляция матча "Анжи" - "Уфа"