Леонид Трахтенберг: "Решение комитета по этике? Лучше прокомментирую матч "Спартака"

Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью клуба не стал комментировать решение комитета по этике оштрафовать его на 20 тысяч рублей, передают корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, 13 января в официальном Твиттере красно-белых появилась видеозапись, сделанная защитником Георгием Джикией, на которой он снимает разминавшихся бразильцев Фернанду, Луиза Адриану и Педро Рошу и произносит: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце".

- Будете ли вы подавать апелляцию или признаете, что наказание вынесено по делу? - вопрос Трахтенбергу.

- Можно я не буду это комментировать? Лучше я прокомментирую футбольный матч "Спартака" на сборе.