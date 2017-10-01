Леонид Трахтенберг: "Промес сказал, что у него нет выходных. Он собирается все дни тренироваться в Тарасовке"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг рассказал, что нападающий команды Квинси Промес решил не лететь на выходные в Амстердам. Вместо этого голландец все дни собирается тренироваться на клубной базе в Тарасовке.
"Спросил Промеса: – На выходные полетишь в Амстердам? – У меня нет выходных! Все дни буду тренироваться в Тарасовке, – ответил Квинси. Профессионал!" – написал в Твиттере Трахтенберг.
Напомним, 25-летний форвард получил травму 20 сентября в матче 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0). У него было диагностировано повреждение икроножной мышцы.
Спросил Промеса:-На выходные полетишь в Амстердам?-У меня нет выходных!Все дни буду тренироваться в Тарасовке,-ответил Квинси.Профессионал!– Leonid Trahtenberg (@leotrahtenberg) 1 октября 2017 г.
poxi38
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17:08