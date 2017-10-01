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16:54 | Футбол — РФПЛ

Леонид Трахтенберг: "Промес сказал, что у него нет выходных. Он собирается все дни тренироваться в Тарасовке"

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Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг рассказал, что нападающий команды Квинси Промес решил не лететь на выходные в Амстердам. Вместо этого голландец все дни собирается тренироваться на клубной базе в Тарасовке.

"Спросил Промеса: – На выходные полетишь в Амстердам? – У меня нет выходных! Все дни буду тренироваться в Тарасовке, – ответил Квинси. Профессионал!" – написал в Твиттере Трахтенберг.

Напомним, 25-летний форвард получил травму 20 сентября в матче 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0). У него было диагностировано повреждение икроножной мышцы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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poxi38

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