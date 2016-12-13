Леонид Слуцкий: "Я стал для Гинера своим"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал об отношениях с президентом клуба Евгением Гинером. По словам Слуцкого, Гинер дал ему много бесценных советов.

– Что услышали от Гинера?

– У нас было несколько встреч на эту тему. Разговоры шли на протяжении последних нескольких месяцев. Поэтому, когда кто-то говорит про "последнюю каплю"… Не было никаких капель! Это очень давнее, продуманное решение. От Гинера услышал такое количество бесценных советов, что – на все случаи жизни это со мной…

– Последний, который запомнился?

– "Каждому возрасту соответствует отдельное состояние души".

– Про Гинера многие думают – человек холодный. Но вы-то можете рассказать историю, чтоб все поняли – он тонкий и чувствующий?

– Гинер – разный… Очень разный!

– Самый теплый момент общения?

– Наверное, расставание. Какое количество вариантов он мне предлагал, чтоб избежать ухода – меня просто потрясло в человеческом плане. При этом, повторяю, для разных людей Евгений Леннорович – разный. Поэтому основным своим завоеванием в ЦСКА считаю то, что я стал своим. Евгений Леннорович очень четко делит людей на категории. Стать своим для него очень непросто. Это мои ощущения. Может, они разнятся с его позицией. (Юрий ГОЛЫШАК)

Леонид Слуцкий: "Гинер предлагал много вариантов, чтобы избежать моего ухода"