Леонид Слуцкий: "Второй тайм с "Крыльями" получился равным"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после игры 7-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:1) отметил, что матч в какой-то степени получился равным. Специалист выразил радость в связи с тем, что команде удалось вырвать победу в концовке встречи.

– Матч разбился на две составляющие. Первая – начальный отрезок, когда забили гол и имели моменты, чтобы увеличить преимущество и сделать игру более спокойной, – цитирует клубная пресс-служба Слуцкого. – Когда не смогли это сделать, получили гол в раздевалку, который уравнял шансы команд. Второй тайм был очень тяжелый, напряженный, в какой-то степени равный. Рад, что смогли в концовке дожать и реализовать один из немногочисленных моментов, которые у нас были.

Видео всех опасных моментов и трансляция матча