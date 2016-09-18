19:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Второй тайм с "Крыльями" получился равным"

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Защитник ЦСКА Сергей ИГНАШЕВИЧ принес команде победу над "Крыльями Советов".ЦСКА победил "Крылья" в Самаре

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после игры 7-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:1) отметил, что матч в какой-то степени получился равным. Специалист выразил радость в связи с тем, что команде удалось вырвать победу в концовке встречи.

– Матч разбился на две составляющие. Первая – начальный отрезок, когда забили гол и имели моменты, чтобы увеличить преимущество и сделать игру более спокойной, – цитирует клубная пресс-служба Слуцкого. – Когда не смогли это сделать, получили гол в раздевалку, который уравнял шансы команд. Второй тайм был очень тяжелый, напряженный, в какой-то степени равный. Рад, что смогли в концовке дожать и реализовать один из немногочисленных моментов, которые у нас были.

 

Видео всех опасных моментов и трансляция матча

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/leonid-slutskiy-vtoroj-tajm-byl-ochen-tjazhjolyj-naprjazhjonnyj-v-kakoj-to-stepeni-ravnyj/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Робат

Гол Игнашевича получился нелепым, стоял , кивнул головой и забил.Что делала защиты Самары то же вопрос. Только разница между ЛЧ и ЧР в том, что там не дают так играть.И поэтому летит там ЦСКА каждый год как фанера над Парижем. Что ж подождем немного осталось.

20:07

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