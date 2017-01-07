Леонид Слуцкий: "В топовых чемпионатах Европы на россиян нет спроса"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение, что полузащитник Аксель Витсель, перешедший из "Зенита" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", решением переехать в Китай обеспечил все поколения своей семьи на много лет вперед, информирует РИА"Воронеж". Специалист подчеркнул, что российским игрокам нет смысла уезжать в чемпионаты, не входящие в число топовых в Европе.

– Как провинциальные школы с их нищими бюджетами могут готовить ребят, которые потом смогут выступать за лучшие клубы?

– Конечно, этим должно заниматься государство. Если у него есть более важные задачи, то вступает в действие тот самый "человеческий фактор". Надо искать инвесторов, просто неравнодушных людей, готовых вкладываться в детский футбол. Путь, который выбрал я в Волгограде, сегодня выбирают и многие действующие футболисты. Футболист "Спартака" и национальной сборной Денис Глушаков открывает футбольную школу на своей родине в Миллерово Ростовской области. Другой "сборник" – игрок "Зенита" Олег Шатов – на своей родине в Нижнем Тагиле строит футбольный стадион. Это тоже правильный путь, когда провинциальные футболисты на свое малой родине делают что-то для развития футбола.

– Есть ли смысл молодым, но уже заявившим о себе футболистам, уезжать за границу, если на них есть спрос?

– В любой сфере нашей жизни надо совершенствоваться, но тут личное дело каждого. Вы, к примеру, осуждаете условного Витселя за то, что он поехал играть в Китай, где в своем новом клубе будет зарабатывать в четыре раза больше, чем он зарабатывал бы, играя за "Ювентус"? Наверно, не осуждаете. А он обеспечит все свои поколения на много лет вперед.

- Но играя в Китае Витсель наверняка остановится в своем профессиональном росте. Выходит, выбор невелик – либо деньги, либо профессиональный рост игрока?

– Тут надо смотреть, кто куда уезжает. Если, допустим, футболист из российской премьер-лиги едет играть в Чехию, в Сербию или Бельгию, то смысла нет. Если ты едешь в "топ-5" чемпионатов, то "да" однозначно. Но я не слышал, чтобы в эти "топ-5" чемпионатов в последнее время звали кого-то из россиян. На них нет спроса.