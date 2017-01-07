Леонид Слуцкий: "В топовых чемпионатах Европы на россиян нет спроса"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение, что полузащитник Аксель Витсель, перешедший из "Зенита" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", решением переехать в Китай обеспечил все поколения своей семьи на много лет вперед, информирует РИА"Воронеж". Специалист подчеркнул, что российским игрокам нет смысла уезжать в чемпионаты, не входящие в число топовых в Европе.
– Как провинциальные школы с их нищими бюджетами могут готовить ребят, которые потом смогут выступать за лучшие клубы?
– Конечно, этим должно заниматься государство. Если у него есть более важные задачи, то вступает в действие тот самый "человеческий фактор". Надо искать инвесторов, просто неравнодушных людей, готовых вкладываться в детский футбол. Путь, который выбрал я в Волгограде, сегодня выбирают и многие действующие футболисты. Футболист "Спартака" и национальной сборной Денис Глушаков открывает футбольную школу на своей родине в Миллерово Ростовской области. Другой "сборник" – игрок "Зенита" Олег Шатов – на своей родине в Нижнем Тагиле строит футбольный стадион. Это тоже правильный путь, когда провинциальные футболисты на свое малой родине делают что-то для развития футбола.
– Есть ли смысл молодым, но уже заявившим о себе футболистам, уезжать за границу, если на них есть спрос?
– В любой сфере нашей жизни надо совершенствоваться, но тут личное дело каждого. Вы, к примеру, осуждаете условного Витселя за то, что он поехал играть в Китай, где в своем новом клубе будет зарабатывать в четыре раза больше, чем он зарабатывал бы, играя за "Ювентус"? Наверно, не осуждаете. А он обеспечит все свои поколения на много лет вперед.
- Но играя в Китае Витсель наверняка остановится в своем профессиональном росте. Выходит, выбор невелик – либо деньги, либо профессиональный рост игрока?
– Тут надо смотреть, кто куда уезжает. Если, допустим, футболист из российской премьер-лиги едет играть в Чехию, в Сербию или Бельгию, то смысла нет. Если ты едешь в "топ-5" чемпионатов, то "да" однозначно. Но я не слышал, чтобы в эти "топ-5" чемпионатов в последнее время звали кого-то из россиян. На них нет спроса.
Дополнительная информация
https://riavrn.ru/news/eks-nastavnik-sbornoy-rossii-po-futbolu-pervyy-turnir-kak-trener-ya-provel-v-boguchare/
Митяй Антибомж
Леонид Викторович, а как же новоиспечённый россиянин Мариу Фернандес, которого бульварная жёлтая пресса ещё неделю назад в Барсу сватала? ))
19:31
Митяй Антибомж
Равно как и на российских тренеров )) Гляжу квнщик кэпом подрабатывать начал )) Абраша по-ходу совсем своей хозобслуге бабок не платит ))
19:28
Александр 7
Ну почему нет спроса на наших игроков, учитель физкультуры ??? Кто работает над собой и не трусит играть, как Смолов например, то спрос появляется сразу...Кто по полю пешком ходит играя на ничью и ожидая халявную зарплату, то сто лет не нужен никому, кроме болота согаза...
19:22
alex-ls
правильно вместо того чтобы платить миллионы этим недофутболистам лучше детским школам помочь
19:06
ЗЮК
bond1951,а твоё не придёт никогда,Шариков.
18:58
bond1951
да помолчи уже твое время УШЛО
18:52