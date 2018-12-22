Леонид Слуцкий: "В Голландии среди журналистов нет таких жестких советчиков, как у нас"

Главный тренер голландского "Витесса", трехкратный чемпион России во главе ЦСКА, экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" рассказал о разнице между журналистикой в России, Англии и Голландии. До перехода в голландский клуб специалист работал в Англии с "Халл Сити".

– А насколько большая разница между Россией, Англией и Голландией во взаимоотношениях главного тренера с руководителями клубов, журналистами и болельщиками?

– Большая. Опять же – между всеми тремя странами. С чего начнем?

– С того, что в моем случае, что называется, ближе к телу. С журналистов.

– В Англии и даже в Голландии ты не можешь быть успешным без журналистов. В России можешь проигнорировать какие-то вещи. Про тебя плохо написали – ну и что? Это ни на что не влияет. А в Англии журналисты – это прямо такая особая каста, из мнения которой многие складывают свое отношение к игре, тренеру, игрокам.

Правда, надо сказать, что и журналисты в общей массе там несколько иные. Читаю какие-то репортажи в наших СМИ. "Слуцкий сделал ошибку, он вместо Петрова выпустил Сидорова". Английский журналист, как бы он ни был авторитетен, никогда так не скажет. Он напишет: "Тренер сделал замену на 75-й минуте, выпустил такого-то. На мой взгляд, был еще один вариант, который мог принести команде более весомые дивиденды. Потому что..." Там нет таких жестких советчиков, как у нас.

Кстати, есть разница и между тем, что пишет обо мне голландская пресса и наша – о том, как я здесь работаю. "СЭ" – чуть ли не единственное издание, которое подробно освещает каждую игру и старается находить какие-то положительные моменты. А на главной странице другого популярного спортивного сайта мне доводилось читать материал о нашем матче с "Аяксом" такое, от чего у меня последние волосы, которых и так нет, начинают еще сильнее выпадать. Один посыл чего стоит: "Не смотрел ни одного матча "Витесса", но по этой игре..." И далее – полный разгром всего и вся. (Игорь Рабинер)

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