Леонид Слуцкий: "В ЦСКА все ненавидят оскорбившего меня болельщика"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью обозревателю "СЭ" Юрию ГОЛЫШАКУ рассказал о подробностях конфликта с болельщиком армейского клуба после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3), проходившего в Лондоне.

– Сначала тот болельщик (его фамилия Маликов, кличка Микамо. - Прим. "СЭ") упал, потом убежал с места событий, - рассказал Слуцкий. - Позиционируя себя как нереально брутальный человек, который готов со всеми биться за правоту дела. К сожалению, есть вот такие люди. Считают, что наделены властью. У него есть какой-то бизнес. Такие люди считают, что разбираются во всех сферах деятельности, могут свое мнение высказывать другим людям. Пожалуй, я извиняюсь за свои действия – но это было связано с конкретной кандидатурой именно этого человека. Он всем твердит, какие у него есть друзья в сфере футбола, кого он знает… Еще раз повторяю – все к нему относятся крайне негативно.

Вот такой отрицательный фон. Болельщик ЦСКА, которого ненавидят абсолютно все футболисты внутри команды, даже несмотря на подаренные машины! Все считают его поведение абсолютно неправомерным! Зато он сам считает себя, должно быть, Дон Кихотом. Который бился со злом в виде меня на протяжении семи лет. Но вот смог настроить против себя еще огромное количество людей внутри команды. Право считать как угодно есть у любого человека – но у меня есть право не выслушивать оскорбления в свой адрес.