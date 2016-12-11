23:45 11 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "В ЦСКА все ненавидят оскорбившего меня болельщика"

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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью обозревателю "СЭ" Юрию ГОЛЫШАКУ рассказал о подробностях конфликта с болельщиком армейского клуба после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3), проходившего в Лондоне.

 
Леонид СЛУЦКИЙ.Леонид Слуцкий: "С кем я хотел разобраться на "Уэмбли"

– Сначала тот болельщик (его фамилия Маликов, кличка Микамо. - Прим. "СЭ") упал, потом убежал с места событий, - рассказал Слуцкий. - Позиционируя себя как нереально брутальный человек, который готов со всеми биться за правоту дела. К сожалению, есть вот такие люди. Считают, что наделены властью. У него есть какой-то бизнес. Такие люди считают, что разбираются во всех сферах деятельности, могут свое мнение высказывать другим людям. Пожалуй, я извиняюсь за свои действия – но это было связано с конкретной кандидатурой именно этого человека. Он всем твердит, какие у него есть друзья в сфере футбола, кого он знает… Еще раз повторяю – все к нему относятся крайне негативно.

Вот такой отрицательный фон. Болельщик ЦСКА, которого ненавидят абсолютно все футболисты внутри команды, даже несмотря на подаренные машины! Все считают его поведение абсолютно неправомерным! Зато он сам считает себя, должно быть, Дон Кихотом. Который бился со злом в виде меня на протяжении семи лет. Но вот смог настроить против себя еще огромное количество людей внутри команды. Право считать как угодно есть у любого человека – но у меня есть право не выслушивать оскорбления в свой адрес.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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spetrov

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00:48

spetrov

Он всем твердит, какие у него есть друзья в сфере футбола, кого он знает… Еще раз повторяю – все к нему относятся крайне негативно. ----- Тоже придумывает Леонид Викторович. В общем, боюсь, мы не раз еще услышим подобные интерпретации из уст бывшего (на данный момент) главного тренера ЦСКА. А могло бы их не быть совсем, не вынеси он сам эту тему на всеобщее обозрение.

00:48

spetrov

Была и такая интерпретация событий: Причиной конфликта стала реплика Миши, адресованная Слуцкому: «За такую игру должно быть стыдно». Реакция тренера поразила многих, хотя его можно понять – нервы, поражение, отставка.

00:37

spetrov

...Тем более и про конкретные произнесенные слова мнения разнятся. Например, у Андрея Малосолова несколько иная интерпретация по поводу якобы оскорблений.

00:25

spetrov

П_о_в_а_р, как ты думаешь? :) Леонид Викторович, Леонид Викторович...

00:23

shpasic

что за лепет, Лёня?

23:55 11 декабря

П_о_в_а_р

Болельщик ЦСКА, которого ненавидят абсолютно все футболисты внутри команды, даже несмотря на подаренные машины! -------------------------------- А футболисты ЦСКА вернули ему подаренные машины?.. в знак протеста и ненависти, так сказать.

23:53 11 декабря

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