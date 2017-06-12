Леонид Слуцкий: "В Англии комментаторы делают акцент на игре. В России - пускаются в философские размышления"

ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола – "Халл Сити", дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня. Экс-наставники сборной, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола –, дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня.

– Сколько матчей чемпионата России вы посмотрели с момента отъезда в Англию?

– Полностью?

– Да.

– Два. "Краснодар" – ЦСКА и ЦСКА – "Спартак". Просто матчи в России и в Англии часто проходят параллельно. Поэтому больше смотрел хайлайты, когда приезжал вечером в гостиницу. И то далеко не всех команд.

– Многих впечатлила ваша работа комментатором на "Матч ТВ". Но, насколько понимаю, вы не горите желанием продолжать эксперимент.

– Нобель (Арустамян. – Прим. Д.С.) активно и долго меня "обрабатывал", но я сомневался, потому что нужно идти на такие матчи подготовленным. Игру английской премьер-лиги прокомментировал бы легко, потому что был глубоко в теме. А вот за "Барселоной" и "Ювентусом", хоть это и известные команды, следил не так пристально. Боялся, что мне не хватит знаний. Но потом внимательно пересмотрел первый полуфинальный матч и понял, что должно получиться. Последней каплей стало, когда Валерий Георгиевич Карпин тоже попросил. И я согласился.

Понял, насколько у комментаторов сложная профессия. Мы с Нобелем встретились за два часа до начала трансляции и обговорили все до мельчайших деталей: у кого какие функции, кто когда вступает, о чем говорит, на чем концентрируется. Вплоть до жестов: если он чуть поднимает голову, то я вступаю. Готовились серьезно. Если комментаторы так будут готовиться к каждой игре (смеется), то это очень непростая работа. Мне сложно судить, как получилось – пусть решают телезрители. Но если кому-то понравилось, значит, задача выполнена.

– Повторить не планируете?

– Особо не горю желанием. Ну, совсем уж зарекаться не буду – может, когда-то, где-то... Но это была разовая акция, не предусматривавшая повтора.

– Стили комментирования в Англии и России сильно отличаются?

– В Англии больше говорят о том, что происходит на поле. Минимизируется количество умозаключений. Там "голые" комментаторы: акцент делается на том, где мяч, кто кому отдал. Помогают зрителю разобраться и разбавляют статистикой. Плюс всегда есть студия, где специалисты (бывшие тренеры и футболисты) до, в перерыве и после матча обсуждают игру, тактику, модели, ошибки, рисуют стрелки и все остальное. У нас же часто пускаются в какие-то философские размышления.

– Вы однажды сказали, что для России эксперт Карпин – это космос. А кто космос в Англии?

– Там есть две ключевые команды экспертов – на BBC и на Sky. Все профессиональны – и позитивны. Ищут положительные моменты, даже если кто-то крупно проиграл. В отличие от газет, никогда не видел, чтобы на телевидении кого-то "прибивали". Посылы такие: "у команды есть стиль, она может играть лучше, у нее получится". Ведь это их продукт, который очень дорого продается. Ищут кучу внутренних подсмыслов в каждой игре, нагнетают ажиотаж за неделю.

– Кого из российских комментаторов можно назвать самым британским?

– Они ведь там все разные. Кто-то говорит быстро, кто-то медленно, кто-то фокусируется на эмоциях. Да и не так много матчей я смотрел по телевидению, ведь в каждом туре бывал на стадионе. (Дмитрий СИМОНОВ)

Вторая часть эксклюзивного интервью Слуцкого – по ссылке