21:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "У Игнашевича еще и первая молодость не закончилась"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что игра 16-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (2:0) далась его команде непросто. Специалист не стал комментировать слухи о возможном уходе из команды этой зимой.

– Тяжелая игра, тяжелая победа, – подчеркнул Слуцкий. – Сложные погодные условия сказались на качестве. Но мы выполнили план. Пусть и не без труда, добились победы, выжали максимум. Пользуясь случаем, поздравляю Игоря Акинфеева с 252-м сухим матчем.

– А мы вас поздравляем с 300-м в ЦСКА. 302-й будет последним?

– Комментирую только игру.

– Хорошо. Слухи перед игрой не давили?

– Нет.

– Начинаем привыкать к Игнашевичу в опорной зоне. Может, на этой позиции он обретет вторую молодость?

– У него еще и первая не закончилась! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Valdemarson

Самокритично.

23:23

MAYERICK

Олигофрен?.....................

23:05

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