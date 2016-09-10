Леонид Слуцкий: "Траоре пока еще должен нам"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Тереком" (3:0) в домашнем матче 6-го тура чемпионата России, первом официальном на "Арене ЦСКА", подчеркнул, что нападающий армейцев Ласина Траоре еще должен порадовать своей результативностью, передает корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Ивуарийский форвард оформил в этой встрече дубль, забив свои первые мячи за ЦСКА в официальных встречах.

– Траоре пока еще должен нам, – сказал Слуцкий. – Ожидали, что он начнет забивать намного раньше.

– Как Траоре обещал отметить свой первый гол за ЦСКА?

– Отмечать пока особо нечего. Надеемся, что это только начало, и он нас еще порадует результативностью и прибавит в качестве игры.