Леонид Слуцкий: "Траоре отработал только два занятия, его состояние неоптимальное"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:0) отметил, что ему было сложно заменить ключевых игроков команды. В поединке не принимали участие Игорь Акинфеев, Роман Еременко, Алан Дзагоев, а Ласина Траоре вышел на замену лишь на 66-й минуте.

- Наверное, потери Еременко, Дзагоева и Акинфеева полноценно восполнить сложно, - приводит официальный сайт ЦСКА слова Слуцкого. - Пробуем разные варианты. Двух одинаковых игроков нет. Натхо, например, который играл ближе к атаке, - футболист несколько иного плана. Вопрос не в том, удалось компенсировать или нет, а в том, что надо быстро перестраивать определенные игровые наработки, что тяжело делать по ходу сезона.

- Ласина Траоре остался в запасе. Значит ли это, что вы недовольны его действиями?

- Траоре по семейным обстоятельствам пропустил тренировочный микроцикл, только два занятия отработал в общей группе, и мы понимали, что его состояние будет неоптимальным.