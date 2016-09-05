Леонид Слуцкий: "Теперь у нас говорят: "Не надо было ходить на "Что? Где? Когда?" Надо было тренироваться"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что требования обывателей к российскому футболу завышены. В понедельник наставник армейцев пообщался на базе в Ватутинках со студентами факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.

– У нас все зависит от результата, – сказал Слуцкий. – Какую бы ты работу ни выполнял для улучшения имиджа вне поля. "Не надо было ходить на "Что? Где? Когда?" Надо было тренироваться". Был выходной день, и сборная еще не собралась, но все равно надо было тренироваться!

Хотя, на мой взгляд, "Что? Где? Когда?" был интересный опыт. Нам необходимо продавать зрелище. Привлекать людей, которым интересно шоу. В прошлом году я был с сыном на матче НБА. У нас были хорошие места. Коби Брайант прощался с публикой. Так перед нами сидела японка, которая за всю игру ни разу не взглянула на площадку, а только делала селфи. Человек купил дорогущий билет. Ей по барабану баскетбол, но важно выложить фотку в соцсетях. И нам тоже важно развиваться в этом плане. Призывать девушек приходить на стадион, чтобы познакомиться с молодыми людьми и устроить свою личную жизнь. Нужно что-то придумывать!

Большинство населения футбол у нас на регулярной основе не смотрит. И вот мужичок видит рекламу матча ЦСКА – "МЮ", решает раз в полгода взглянуть. А раз он решил, то ЦСКА ну просто обязан этот "Манчестер Юнайтед" вынести, так ведь? Но он видит: ЦСКА проигрывает 0:1. Выдает гневную тираду о "кривоногих". Утром на заводе встречается с товарищами, они обсуждают матч, приходят к такому же выводу.

В следующий раз, еще через полгода, он посмотрит матч сборной России. Причем не с Литвой – это неинтересно, а с Францией на "Стад де Франс". Получит такие же выводы. И логично, что в обществе подобные мнения о нашем футболе доминируют.

Но говорить: "Да, ЦСКА, конечно, молодцы, что выигрывают в России, но вот в Лиге чемпионов...", это все равно что говорить бизнесмену: "Ну, заработали вы миллион долларов, но по сравнению с Абрамовичем это как-то совсем несерьезно". (Филипп ПАПЕНКОВ)