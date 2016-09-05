Леонид Слуцкий: "Теперь у нас говорят: "Не надо было ходить на "Что? Где? Когда?" Надо было тренироваться"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что требования обывателей к российскому футболу завышены. В понедельник наставник армейцев пообщался на базе в Ватутинках со студентами факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.
– У нас все зависит от результата, – сказал Слуцкий. – Какую бы ты работу ни выполнял для улучшения имиджа вне поля. "Не надо было ходить на "Что? Где? Когда?" Надо было тренироваться". Был выходной день, и сборная еще не собралась, но все равно надо было тренироваться!
Хотя, на мой взгляд, "Что? Где? Когда?" был интересный опыт. Нам необходимо продавать зрелище. Привлекать людей, которым интересно шоу. В прошлом году я был с сыном на матче НБА. У нас были хорошие места. Коби Брайант прощался с публикой. Так перед нами сидела японка, которая за всю игру ни разу не взглянула на площадку, а только делала селфи. Человек купил дорогущий билет. Ей по барабану баскетбол, но важно выложить фотку в соцсетях. И нам тоже важно развиваться в этом плане. Призывать девушек приходить на стадион, чтобы познакомиться с молодыми людьми и устроить свою личную жизнь. Нужно что-то придумывать!
Большинство населения футбол у нас на регулярной основе не смотрит. И вот мужичок видит рекламу матча ЦСКА – "МЮ", решает раз в полгода взглянуть. А раз он решил, то ЦСКА ну просто обязан этот "Манчестер Юнайтед" вынести, так ведь? Но он видит: ЦСКА проигрывает 0:1. Выдает гневную тираду о "кривоногих". Утром на заводе встречается с товарищами, они обсуждают матч, приходят к такому же выводу.
В следующий раз, еще через полгода, он посмотрит матч сборной России. Причем не с Литвой – это неинтересно, а с Францией на "Стад де Франс". Получит такие же выводы. И логично, что в обществе подобные мнения о нашем футболе доминируют.
Но говорить: "Да, ЦСКА, конечно, молодцы, что выигрывают в России, но вот в Лиге чемпионов...", это все равно что говорить бизнесмену: "Ну, заработали вы миллион долларов, но по сравнению с Абрамовичем это как-то совсем несерьезно". (Филипп ПАПЕНКОВ)
ATA
тупой болтун
19:40
sars882
заткните этого человека и объясните ему, что после драки кулаками не машут
19:37
rotor23
Слуцкий-лучший российский тренер. И точка.
19:30
shpasic
почему "теперь"? я сразу говорил.
19:12
Dymanomashina
Леня, что бы продвигать зрелище, его сначала нужно СДЕЛАТЬ!! ВСЕ НАОБОРОТ, понимаешь? А если я, работая дворником приду, на светский раут и буду учить Абрамовича зарабатывать деньги....Тебе просто стыдно, Леонид, за свою трусость, и ты пытаешься подогнать под нее обстоятельства
18:43
Komendant1
Лёня, прекращай языком трепать, и за идиотов всех считать. Сказал бы лучше честно, что, как тренер сборной оказался не состоятелен и провалился по всем статьям, а не заниматься словоблудием.
18:37
Сутра Бодуныч
Я б посмотрел на тебя,недочеловек,как бы ты с таким пузом на заводе б потрудился!!!Просто обнаглел уже.
18:23
П_о_в_а_р
С Уэльсом давеча всем заводом смотрели... не свезло.
18:22