Леонид Слуцкий: "Станет ли 302-й матч моим последним в ЦСКА? Без комментариев"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что игра 16-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (2:0) далась его команде непросто. Специалист не стал комментировать слухи о возможном уходе из команды этой зимой, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
– Тяжелая игра, тяжелая победа, – подчеркнул Слуцкий. – Сложные погодные условия сказались на качестве. Но мы выполнили план. Пусть и не без труда, добились победы, выжали максимум. Пользуясь случаем, поздравляю Игоря Акинфеева с 252-м сухим матчем.
– А мы вас поздравляем с 300-м в ЦСКА. 302-й будет последним?
– Комментирую только игру.
– Хорошо. Слухи перед игрой не давили?
– Нет.
– Начинаем привыкать к Игнашевичу в опорной зоне. Может, на этой позиции он обретет вторую молодость?
– У него еще и первая не закончилась!
Valdemarson
Самокритично.
23:23 30 ноября
MAYERICK
Олигофрен?.....................
23:05 30 ноября