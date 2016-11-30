Леонид Слуцкий: "Станет ли 302-й матч моим последним в ЦСКА? Без комментариев"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что игра 16-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (2:0) далась его команде непросто. Специалист не стал комментировать слухи о возможном уходе из команды этой зимой, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Тяжелая игра, тяжелая победа, – подчеркнул Слуцкий. – Сложные погодные условия сказались на качестве. Но мы выполнили план. Пусть и не без труда, добились победы, выжали максимум. Пользуясь случаем, поздравляю Игоря Акинфеева с 252-м сухим матчем.

– А мы вас поздравляем с 300-м в ЦСКА. 302-й будет последним?

– Комментирую только игру.

– Хорошо. Слухи перед игрой не давили?

– Нет.

– Начинаем привыкать к Игнашевичу в опорной зоне. Может, на этой позиции он обретет вторую молодость?

– У него еще и первая не закончилась!