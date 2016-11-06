21:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Создавали высокий уровень давления, но, к сожалению, выиграть не смогли"

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Сегодня. Москва. ЦСКА - "Амкар" - 2:2. Зоран ТОШИЧ забил впервые с 31 октября 2015 года, но это не помогло его команде победить.ЦСКА сыграл вничью с "Амкаром"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после игры 13-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:2) посетовал на тяжелые погодные условия. Специалист рассказал, что в этой встрече команда старалась развивать свои атаки через фланги.

– Тяжелые погодные условия, выбор в атаке был ограничен, – сказал в эфире программы "После футбола" Слуцкий. – Считаю, что в целом мы создавали высокий уровень давления, забили два мяча, но, к сожалению, не смогли выиграть.

Через центральную зону сейчас нам трудно вести атакующие действия, да и сложная погода вынудила сделать акцент на игру через фланги. Эти атаки должен был пытаться завершать Вернблум, игравший чуть выше обычного.

Трансляция матча ЦСКА - "Амкар"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Красно синий

Всего один вопрос. Почему при таком кадровом дефиците атакующих игроков,дефиците идей и просто при полной несостоятельности атакующей линии единственный игрок,умеющий обыграть один в один и единственный,обладающий ударом снова играл в опорной зоне? Что полезного оттуда мог сделать Головин?

21:40

Сосед дворовского тренера

леон, "высокий уровень давления" может произойти только у 14-15-летнего школьника в районе гульфика при виде голой одноклассницы... А ТЫ даже не понимаешь, какую хрень несёшь.....

21:30

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