Леонид Слуцкий: "Создавали высокий уровень давления, но, к сожалению, выиграть не смогли"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после игры 13-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:2) посетовал на тяжелые погодные условия. Специалист рассказал, что в этой встрече команда старалась развивать свои атаки через фланги.
– Тяжелые погодные условия, выбор в атаке был ограничен, – сказал в эфире программы "После футбола" Слуцкий. – Считаю, что в целом мы создавали высокий уровень давления, забили два мяча, но, к сожалению, не смогли выиграть.
Через центральную зону сейчас нам трудно вести атакующие действия, да и сложная погода вынудила сделать акцент на игру через фланги. Эти атаки должен был пытаться завершать Вернблум, игравший чуть выше обычного.
Красно синий
Всего один вопрос. Почему при таком кадровом дефиците атакующих игроков,дефиците идей и просто при полной несостоятельности атакующей линии единственный игрок,умеющий обыграть один в один и единственный,обладающий ударом снова играл в опорной зоне? Что полезного оттуда мог сделать Головин?
21:40
Сосед дворовского тренера
леон, "высокий уровень давления" может произойти только у 14-15-летнего школьника в районе гульфика при виде голой одноклассницы... А ТЫ даже не понимаешь, какую хрень несёшь.....
21:30