Леонид Слуцкий: "Создавали высокий уровень давления, но, к сожалению, выиграть не смогли"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после игры 13-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:2) посетовал на тяжелые погодные условия. Специалист рассказал, что в этой встрече команда старалась развивать свои атаки через фланги.

– Тяжелые погодные условия, выбор в атаке был ограничен, – сказал в эфире программы "После футбола" Слуцкий. – Считаю, что в целом мы создавали высокий уровень давления, забили два мяча, но, к сожалению, не смогли выиграть.

Через центральную зону сейчас нам трудно вести атакующие действия, да и сложная погода вынудила сделать акцент на игру через фланги. Эти атаки должен был пытаться завершать Вернблум, игравший чуть выше обычного.

Трансляция матча ЦСКА - "Амкар"