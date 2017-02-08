15:25 8 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Скинул меньше десяти килограммов после ухода из ЦСКА"

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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью официальному сайту армейцев рассказал о том, чем занимался после своей отставки с поста наставника красно-синих. Специалист воздержался от подробных комментариев о своих планах на будущее.

 
Понедельник. Кампоамор. Леонид СЛУЦКИЙ.Слуцкий вернулся в ЦСКА

– Чем вы занимались все это время? Вы замечательно выглядите, сбросили килограмм десять!

– Ну, не десять, а поменьше, не очень хорошо кормят в заграницах (смеется). У меня есть определенные планы, которые я пока не собираюсь афишировать. Как говорится, хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах. Весь этот промежуток времени я усердно работал. Но эта работа была несколько иного характера, чем я занимался много-много последних лет. Смотрю огромное количество футбола, пытаюсь совершенствовать английский язык.

У меня интересный, творческий, объемный, насыщенный период. Наверное, на сегодняшний день это оптимально для меня. Когда много лет работаешь на самом высоком уровне – я имею в виду не только ЦСКА, но и вообще российскую премьер-лигу, где я трудился без перерыва с 2005 года, – накапливается усталость. Приятно без стресса заниматься важными, интересными, тяжелыми вещами.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/leonid-slutskiy-budu-prikhodit-na-arenu-cska-kak-k-sebe-domoy/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Болела_23

Оказывается жрал много, пока армейцев тренировал)))

16:18 8 февраля

shpasic

" Если вы заметили, не даю интервью последние два месяца".

15:30 8 февраля

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