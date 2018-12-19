Леонид Слуцкий: "Штаб сборной России проделал потрясающую работу. А ЗМС игрокам – заслуженно"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" отметил, что игроки сборной России заслуженно получили звания мастеров спорта. Российская команда на чемпионате мира-2018 дошли до 1/4 финала.

– Вы из числа тех, кто склонен восхищаться тем, что сделал Черчесов на ЧМ-2018? Или не видите в этом ничего сверхъестественного?

– Просто очень рад за национальную сборную, ее тренерский штаб, за футболистов, многих из которых знаю лично. И считаю, что проделана потрясающая работа. Также полагаю, что дискуссия о правомерности вручения игрокам званий змс неуместна. Абсолютно заслуженно полученные звания! Потому что это – четвертьфинал ЧМ, тем более еще как он был проигран, в какой борьбе…

Это достижение невероятно высокого уровня. Есть же в Положении о присвоении звания змс пункт, что оно не только за первые места, но и за огромный вклад в развитие спорта, в его популяризацию. С огромным уважением отношусь к спортсменам других специализаций, глубоко ценю их достижения и преклоняюсь перед их трудом. Но четвертьфинал чемпионата мира по футболу популяризировал спорт в нашей стране невероятным образом. Это грандиозное прежде всего социальное достижение, которое всколыхнуло всю страну. (Игорь Рабинер)

Первая часть интервью Слуцкого