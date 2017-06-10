Леонид Слуцкий: "Сейчас пик футболиста - от 27 до 33 лет"

– На какой возраст приходится расцвет футболистов?
– Сегодня медицина в спорте шагнула очень далеко. Совсем недавно 30 лет считалось предельным возрастом для футболиста. Однако на днях 38-летний Игнашевич и 35-летние Березуцкие подписали новые контракты с ЦСКА. Все они – основные футболисты команды, форму не теряют, прекрасно выглядят, никаких клинических моментов нет. Профессионализм плюс современные медицинские средства позволяют играть долго.
А если рассуждать прямо про расцвет... Криштиану Роналду – наверное, лучшему на сегодня игроку мира – 32 года. И лучший отрезок для футболистов приходится на возрасте где-то от 27 до 33 лет. По сравнению с прежними временами планка сдвинута на пять-шесть лет. Многое зависит и от амплуа. У вратарей и защитников пик, как правило, происходит чуть позже. Раньше времени пробиваются лишь самые феноменальные. (Михаил ГОНЧАРОВ, Дмитрий СИМОНОВ)