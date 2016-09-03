Леонид Слуцкий: "Сергей Перхун был отличным вратарем"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий посетил 15-й турнир памяти армейского вратаря Сергея Перхуна. 18 августа 2001 года в матче 22-го тура чемпионата России против "Анжи" голкипер столкнулся головами с форвардом соперников Будуном Будуновым. Перхун был доставлен в больницу, где врачи не смогли спасти его жизнь.

– Для меня большая честь присутствовать на этом турнире, – цитирует клубная пресс-служба Слуцкого. – Сергей Перхун был отличным вратарем. Как вы знаете, всего около 14 игроков и тренеров была выбраны в качестве героев граффити, которые нарисованы на новой Арене ЦСКА. Тот факт, что среди них есть Перхун, говорит о многом.