Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий с радостью принял приглашение президента "Ростова" Арташеса Арутюнянца о сотрудничестве. Сегодня стало известно, что Слуцкий будет помогать академии донского клуба.

– Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение президента "Ростова", - цитирует пресс-служба "Ростова" Слуцкого. - Соглашение с "Ростовом" – хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе.

Слуцкий будет консультировать академию "Ростова" // "Халл" без Слуцкого: все кошмарно