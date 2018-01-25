Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий с радостью принял приглашение президента "Ростова" Арташеса Арутюнянца о сотрудничестве. Сегодня стало известно, что Слуцкий будет помогать академии донского клуба.
– Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение президента "Ростова", - цитирует пресс-служба "Ростова" Слуцкого. - Соглашение с "Ростовом" – хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе.
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