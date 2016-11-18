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Леонид Слуцкий: "При минимальном счете легче удержать преимущество, чем наращивать давление"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после гостевой победы в матче 14-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (1:0) отметил, что команда сбавила обороты в концовке встречи, потому что гораздо легче удержать минимальное преимущество, чем наращивать давление. По словам специалиста, нападающий Федор Чалов может занести дебют в стартовом составе армейцев себе в актив.

– "Арсенал" ничем не удивил, мы понимали, как будет действовать соперник, – сказал Слуцкий в эфире телеканала "Наш футбол". – В самой концовке встречи ЦСКА сбавил обороты. Когда счет минимальный, гораздо легче удержать преимущество, чем наращивать давление. У нас есть кадровые проблемы, мы ищем варианты. Понтус Вернблум может играть успешно на нескольких позитциях, что и продемонстрировал в сегодняшнем матче.

Федор Чалов – большой молодец. Подстраивался под мяч, имел несколько неплохих моментов. Он может занести дебют в стартовом составе себе в актив.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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