Леонид Слуцкий: "После ухода из ЦСКА многие подумали, что я глупец"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий отметил, что его решение уйти с поста наставника ЦСКА многим показалось странным. По словам специалиста, на тот момент он не мог продолжать работу из-за усталости.

- Я совмещал посты главного тренера сборной России и ЦСКА, и очень устал, - приводит Daily Mail слова Слуцкого. - Сложно бороться за титул и управлять национальной командой. Ко мне было много внимания.

Однажды я подумал: "Стоп, ты должен остановиться". Мне был нужен новый вызов. Только некоторые из моих друзей и семьи поддержали решение уволиться из ЦСКА. Остальные подумали, что я глупец.