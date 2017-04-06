Леонид Слуцкий: "После падения с дерева я кошек не люблю"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что в свое время был вынужден завершить карьеру, будучи средним игроком, чтобы начать карьеру хорошего тренера. Напомним, что сейчас специалист пребывает на Туманном Альбионе, где посещает матчи премьер-лиги и изучает систему построения местного футбола.

– Я играл во втором дивизионе в Советском Союзе, – цитирует The Telegraph Слуцкого. – Это хороший уровень, я был вратарем. Однажды ко мне пришла соседка и попросила помощи – застрял ее кот. Мне было 18, я забрался на дерево, но упал метров с шести и раздробил левое колено. В больнице я пролежал год. Потом завершил карьеру, возможно, это было даже хорошо. Я закончил карьеру в качестве средненького игрока и, возможно, начал карьеру хорошего тренера. С тех пор у меня никогда не было кота. Я вообще не люблю кошек, только собак – ну вы видите, почему.

Леонид Слуцкий: "Я готов приступить к работе в чемпионате Англии"