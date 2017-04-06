Леонид Слуцкий: "После падения с дерева я кошек не люблю"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что в свое время был вынужден завершить карьеру, будучи средним игроком, чтобы начать карьеру хорошего тренера. Напомним, что сейчас специалист пребывает на Туманном Альбионе, где посещает матчи премьер-лиги и изучает систему построения местного футбола.
– Я играл во втором дивизионе в Советском Союзе, – цитирует The Telegraph Слуцкого. – Это хороший уровень, я был вратарем. Однажды ко мне пришла соседка и попросила помощи – застрял ее кот. Мне было 18, я забрался на дерево, но упал метров с шести и раздробил левое колено. В больнице я пролежал год. Потом завершил карьеру, возможно, это было даже хорошо. Я закончил карьеру в качестве средненького игрока и, возможно, начал карьеру хорошего тренера. С тех пор у меня никогда не было кота. Я вообще не люблю кошек, только собак – ну вы видите, почему.
Леонид Слуцкий: "Я готов приступить к работе в чемпионате Англии"
Lars Berger
Кассеты с записью "игры" этого "игрока" - культурная ценность. По законам нашей страны. Правообладатель - Игорь. Рабинер. Вложился. Прогорит...
21:13
merniloskut
Сколько долхлых котов съедает бегемот за один замес?
21:07
onayda
ЛВС! Вы не любите кошек только потому, что не умеете их готовить!
21:06
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Ну, тогда у тебя НОВОЕ погоняло ----- АЛЬФ....... ЭТОТ инопланетянин тоже кошаков не любил... Пи=Си :: Ну, а по коням--то "прёшься" ??? Да ладно, колись, Zooфильчик ты наш...
20:54
Сергей Барнаулец
Так мог сказать Полиграф Шариков. Михаил Булгаков так об этом и не узнал.
20:53
nickkiol
В больнице я пролежал год- бред
20:53
баламошка
Долбаного зоофила кошки тоже терпеть не могут. Жирный лондонский денди.
20:45
баламошка
Лёня горячих собак любит, пожиратель хот-догов.
20:42
баламошка
Лошади, забирайте вашего Бегемота обратно, пока он там делов не натворил! А то станет диссидентом и будет рассказывать про Россию всякие пакости. Что у нас деревья неудобные и кошки хуже, чем в Англии.
20:38
баламошка
Ещё один пёс.
20:31
Slim Taller
Не хватило ума понять,что не Маугли ни разу.Как там у Киплинга,Акелла промахнулся.
20:24