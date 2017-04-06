20:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "После падения с дерева я кошек не люблю"

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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что в свое время был вынужден завершить карьеру, будучи средним игроком, чтобы начать карьеру хорошего тренера. Напомним, что сейчас специалист пребывает на Туманном Альбионе, где посещает матчи премьер-лиги и изучает систему построения местного футбола.

– Я играл во втором дивизионе в Советском Союзе, – цитирует The Telegraph Слуцкого. – Это хороший уровень, я был вратарем. Однажды ко мне пришла соседка и попросила помощи – застрял ее кот. Мне было 18, я забрался на дерево, но упал метров с шести и раздробил левое колено. В больнице я пролежал год. Потом завершил карьеру, возможно, это было даже хорошо. Я закончил карьеру в качестве средненького игрока и, возможно, начал карьеру хорошего тренера. С тех пор у меня никогда не было кота. Я вообще не люблю кошек, только собак – ну вы видите, почему.

Леонид Слуцкий: "Я готов приступить к работе в чемпионате Англии"

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Lars Berger

Кассеты с записью "игры" этого "игрока" - культурная ценность. По законам нашей страны. Правообладатель - Игорь. Рабинер. Вложился. Прогорит...

21:13

merniloskut

Сколько долхлых котов съедает бегемот за один замес?

21:07

onayda

ЛВС! Вы не любите кошек только потому, что не умеете их готовить!

21:06

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Ну, тогда у тебя НОВОЕ погоняло ----- АЛЬФ....... ЭТОТ инопланетянин тоже кошаков не любил... Пи=Си :: Ну, а по коням--то "прёшься" ??? Да ладно, колись, Zooфильчик ты наш...

20:54

Сергей Барнаулец

Так мог сказать Полиграф Шариков. Михаил Булгаков так об этом и не узнал.

20:53

nickkiol

В больнице я пролежал год- бред

20:53

баламошка

Долбаного зоофила кошки тоже терпеть не могут. Жирный лондонский денди.

20:45

баламошка

Лёня горячих собак любит, пожиратель хот-догов.

20:42

баламошка

Лошади, забирайте вашего Бегемота обратно, пока он там делов не натворил! А то станет диссидентом и будет рассказывать про Россию всякие пакости. Что у нас деревья неудобные и кошки хуже, чем в Англии.

20:38

баламошка

Ещё один пёс.

20:31

Slim Taller

Не хватило ума понять,что не Маугли ни разу.Как там у Киплинга,Акелла промахнулся.

20:24

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