Леонид Слуцкий: "По скорости прогресса Чалов даже опередил график Головина"

Главный тренер "Витесса", трехкратный чемпион России во главе ЦСКА, экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" отметил, что нападающий красно-синих Федор Чалов по прогрессу опередил Александра Головина​​.

– Глядя на Федора Чалова, который начал играть в основе ЦСКА при вас, удивляетесь? Ожидали от него такого прорыва в 20 лет?

– Чалов всегда очень сильно выделялся. В ЦСКА была такая система. Игроки выпускного года зимой приходили в дубль. Даже самые талантливые ребята никогда не переходили сразу в основной состав. Например, Головин пришел зимой в дубль, а летом оказался в основе. Хотя бы полгода, ну, чуть меньше – с января по май, – любой игрок проходил цикл дубля. Далее, если он тренируется с первой командой и закрепляется в ней, то следующие полгода его просто отдают в дубль на игры. А со следующей зимы он уже полноправный игрок основного состава.

Так вот, Чалов, после выпуска перейдя в январе из школы в дубль, уже с марта тренировался с основой. То есть даже опередил график Головина. Настолько ярок он был в школе, настолько много забивал. По существу, он и не был в дубле. Съездил с ним на два сбора, а с марта работал с основным составом. Играть, естественно, продолжал за дублеров, а осенью – уже за первую команду. Федор 1998 года рождения – и дебютировал в 2016-м, когда ему еще даже не было полных 18 лет. Причем это в том числе были матчи Лиги чемпионов.

Понятно, что, как у любого молодого игрока, перед ним всегда стоит куча вопросов. А сможет ли перепрыгнуть на новый уровень, а не испортит ли… (Игорь Рабинер)

Первая часть интервью Слуцкого