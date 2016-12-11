Леонид Слуцкий: "Оскорбивший меня болельщик купил Вернблуму машину"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью обозревателю "СЭ" Юрию ГОЛЫШАКУ рассказал о подробностях конфликта с болельщиком армейского клуба после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3), проходившего в Лондоне.

– Тот болельщик (его фамилия Маликов, кличка Микамо. – Прим. "СЭ") в открытую требовал – мне лично в глаза – чтоб я ушел из клуба, - сказал Слуцкий. - У нас были мини-конфликты. Сейчас он организовал целую пиар-историю по этому поводу. То есть, человек, который… А, еще он подарил Понтусу Вернблуму машину за продление контракта! Считал, что это какое-то нереальное достижение.

Точно не знаю, что за автомобиль. Но подарил. Еще раз говорю – он позиционирует себя как болельщик, но при этом все семь лет моего пребывания в клубе настолько свалился к индивидуальной ненависти, что совершенно забыл, за какой клуб он болеет. Что он делает и что он несет. К нему крайне негативное отношение со стороны всех футболистов команды. Всех руководителей. Смог настроить против себя абсолютно всех. Всем ясно – человек позиционирует себя так, а ведет себя – иначе. Когда после лондонской игры он подошел и стал хамить в очень резкой форме, я решил прояснить этот вопрос, что называется, по-мужски. Потому что больше мне такой возможности не представится.