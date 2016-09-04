Леонид Слуцкий: "Обидно ли, что не купили нападающего? Я же не на Луне живу"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после первой игры на новом стадионе против московского "Торпедо" (3:0) подчеркнул, что понимает положение клуба, который не был самым активным игроком во время летнего трансферного рынка, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Специалист подчеркнул, что у команды есть футболисты, способные сыграть на позиции центрального нападающего.

– Вам как главному тренеру не обидно, что в трансферное окно еще одного нападающего у ЦСКА не появилось?

– У нас есть Страндберг, у нас есть Ионов, который может сыграть на этой позиции. Я ведь не на Луне живу. Я знаю, чем живет клуб, как он развивается и на что можно рассчитывать. Поэтому какие-то моменты не являются новыми и уж тем более шокирующими. У каждой команды бывают разные периоды. Да, в последние годы все силы были брошены на появление вот такого красавца стадиона. И все это понимают.