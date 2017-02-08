Леонид Слуцкий - об игре ЦСКА: "Пока мы не пропускаем на сборах"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в интервью официальному сайту армейцев рассказал о своих впечатлениях от товарищеского матча красно-синих против "Эсбьерга" (0:0). Ранее специалист посетил контрольную встречу на сборе команды в Кампоаморе. Этот визит стал первым после отставки наставника в декабре 2016 года.

– Пока мы не пропускаем на сборах, – сказал Слуцкий. – Надеюсь, тенденция продолжится и в сезоне. Есть определенные тактические перестройки и задумки у нового тренера, это вполне естественно и нормально. ЦСКА – команда, которая подстроится под любую модель, которую тренер будет считать наиболее эффективной. Матчи на сборах – это скорее рабочая информация.

Я в курсе, что кто-то пропускал тренировки, у кого-то микроповреждения, но оценки может давать только главный тренер, который наблюдает команду в ежедневном режиме. Я же просто получаю огромное удовольствие от общения, пребывания в родной команде. Это вызывает большой эмоциональный прилив.

– Планируете ли посетить армейцев на третьем сборе или прийти на какой-либо матч на "Арене ЦСКА"?

– У команды очень плотный график на сборах, и мои дни тоже расписаны, несмотря на статус безработного! В следующий раз постараюсь приехать на какой-либо домашний матч в зависимости от графика. Я буду приходить на "Арену ЦСКА" как к себе домой, и в команду тоже. И это не наглость слишком ретивого соседа. Это большая успешная часть жизни, и мы навсегда сохраним самые теплые воспоминания и ощущения от совместной работы.

Хочу поблагодарить и болельщиков, которые поддерживали на протяжении всех семи лет. Ты всегда чувствуешь, что люди трепетно к тебе относятся. Болельщики – большая движущая сила ЦСКА. Надеюсь, что вы такой силой останетесь навсегда.