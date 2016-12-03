Леонид Слуцкий: "О матче в Лондоне пока не думаем"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" дал понять, что армейцы сейчас не думают о поединке группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", который пройдет через 3 дня.

- Предматчевое интервью - самое сложное в спортивной журналистике, - сказал Слуцкий в эфире канала "Наш футбол". - Всегда спрашивают, чего ждут от матча, все полны оптимизма, какие бы проблемы ни были.

- Какой бы вы вопрос задали сами себе?

- Думаю, вопросы были бы стандартные: кто готов, кто не готов, есть ли изменения в кадровом составе и тому подобное.

- Игру пропускает Понтус Вернблум. Как будет выглядеть центр поля в его отсутствие?

- Мы пытаемся переформатироваться и играть за счет других зон. Насколько получится, ответит игра. Надеюсь, те, кто заменяет травмированных, качественно проведут поединок.

- Вам предстоит встреча в Лондоне. Вы держите это в голове или настроены на "Урал"?

- Нет, мы об этом не думаем. Сегодняшний матч на данном этапе самый важный.

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"