Леонид Слуцкий - о Кокорине и Мамаеве: "Дай бог, чтобы четырьмя месяцами в СИЗО все ограничилось"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев уже понесли достаточно суровое наказание. Футболисты помещены в СИЗО на 4 месяца до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Сергея Гайсина и Дениса Пака, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Изначально срок ареста футболистов составлял 2 месяца, но в последствии был увеличен до четырех. Сегодня суд отклонил апелляцию об их досрочном освобождении.

– Безусловно, они заслуживают наказания. Однозначно, ужасно, что они сделали. Но даже уже сейчас, на мой взгляд, есть легкий перебор.

– Двух месяцев в СИЗО было бы достаточно?

– Двух месяцев плюс административных наказаний, штрафов. А теперь получается уже четыре месяца. Это много. Дай бог, чтобы ими все и ограничилось. Ни один здравомыслящий человек не может их оправдывать. Но они уже серьезно пострадали за то, что сделали. (Игорь Рабинер)