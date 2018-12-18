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Леонид Слуцкий - о Кокорине и Мамаеве: "Дай бог, чтобы четырьмя месяцами в СИЗО все ограничилось"

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Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев уже понесли достаточно суровое наказание. Футболисты помещены в СИЗО на 4 месяца до 8 февраля по делу об избиении федеральных чиновников Сергея Гайсина и Дениса Пака, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Изначально срок ареста футболистов составлял 2 месяца, но в последствии был увеличен до четырех. Сегодня суд отклонил апелляцию об их досрочном освобождении.

 
11 октября 2015 года. Москва. Тренировка сборной России. Александр Кокорин, Павел Мамаев и Леонид Слуцкий (слева направо)."Четыре месяца в СИЗО - перебор". Слуцкий - о Мамаеве и Кокорине

– Безусловно, они заслуживают наказания. Однозначно, ужасно, что они сделали. Но даже уже сейчас, на мой взгляд, есть легкий перебор.

– Двух месяцев в СИЗО было бы достаточно?

– Двух месяцев плюс административных наказаний, штрафов. А теперь получается уже четыре месяца. Это много. Дай бог, чтобы ими все и ограничилось. Ни один здравомыслящий человек не может их оправдывать. Но они уже серьезно пострадали за то, что сделали. (Игорь Рабинер)

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