Леонид Слуцкий: "Ничья в матче с "Рубином" - закономерный результат"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ничьей с "Рубином" (0:0) в домашнем матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что ничья – закономерный результат встречи. По словам Слуцкого, "Рубин" стал играть более закрыто по сравнению с началом сезона, передает корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН.

– Тяжелые погодные условия, тяжелое поле, и мы играем в тяжелом графике, – подчеркнул Слуцкий. – Не хватало потенциала в атаке, и была надежда, что мы используем "стандарты". По сути, создали всего один голевой момент, когда Вернблум бил в упор. Поэтому ничья – закономерный результат.

"Рубин" весь матч провел "вторым номером", как и предыдущую игру с "Ростовом". Если в первых турах он пытался активно атаковать, то после неудачного старта несколько перестроился и стал играть более закрыто.

Замена Дзагоева на Тошича перед матчем обусловлена тем, что у Алана еще остаются проблемы с бедром и весь матч он не выдержит. Поэтому решили его приберечь.