Леонид Слуцкий: "Ничья в матче с "Рубином" - закономерный результат"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ничьей с "Рубином" (0:0) в домашнем матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что ничья – закономерный результат встречи. По словам Слуцкого, "Рубин" стал играть более закрыто по сравнению с началом сезона, передает корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН.
– Тяжелые погодные условия, тяжелое поле, и мы играем в тяжелом графике, – подчеркнул Слуцкий. – Не хватало потенциала в атаке, и была надежда, что мы используем "стандарты". По сути, создали всего один голевой момент, когда Вернблум бил в упор. Поэтому ничья – закономерный результат.
"Рубин" весь матч провел "вторым номером", как и предыдущую игру с "Ростовом". Если в первых турах он пытался активно атаковать, то после неудачного старта несколько перестроился и стал играть более закрыто.
Замена Дзагоева на Тошича перед матчем обусловлена тем, что у Алана еще остаются проблемы с бедром и весь матч он не выдержит. Поэтому решили его приберечь.
rotor23
ЦСКА-ЧЕМПИОН!!! Завидуйте,утырки!!!
16:59
shpasic
вернули очко за прошлогодний "золотой матч".
16:47
Dennnis2397777
какой закономерный результат?! если бы не кривые ноги футболистов рубина была бы тебе ничья!
16:46
Вопреки
Я что-то не понял, кто больше оборонялся ? "Рубин" весь второй тайм играл первым номером с соотношением владения мячом 61 на 39 в пользу казанских !!! Леня уже начинает бредить и выдает желаемое за действительное... Для кого эти отмазы, если за весь матч ЦСКА создал один полумомент и ВСЕ !!! Просто это теперь реальный ЦСКА - НИКАКОЙ без явной помощи арбитров... Хотя Березуцкого можно было и выгонять на удар высоко поднятой ногой в голову соперника (как это постоянно делали с ростовчанами за менее опасные эпизоды), но ему даже желтую не дал Егоров. Позорники !
16:46