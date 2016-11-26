16:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Ничья в матче с "Рубином" - закономерный результат"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ничьей с "Рубином" (0:0) в домашнем матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что ничья – закономерный результат встречи. По словам Слуцкого, "Рубин" стал играть более закрыто по сравнению с началом сезона, передает корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН.

– Тяжелые погодные условия, тяжелое поле, и мы играем в тяжелом графике, – подчеркнул Слуцкий. – Не хватало потенциала в атаке, и была надежда, что мы используем "стандарты". По сути, создали всего один голевой момент, когда Вернблум бил в упор. Поэтому ничья – закономерный результат.

"Рубин" весь матч провел "вторым номером", как и предыдущую игру с "Ростовом". Если в первых турах он пытался активно атаковать, то после неудачного старта несколько перестроился и стал играть более закрыто.

Замена Дзагоева на Тошича перед матчем обусловлена тем, что у Алана еще остаются проблемы с бедром и весь матч он не выдержит. Поэтому решили его приберечь.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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rotor23

ЦСКА-ЧЕМПИОН!!! Завидуйте,утырки!!!

16:59

shpasic

вернули очко за прошлогодний "золотой матч".

16:47

Dennnis2397777

какой закономерный результат?! если бы не кривые ноги футболистов рубина была бы тебе ничья!

16:46

Вопреки

Я что-то не понял, кто больше оборонялся ? "Рубин" весь второй тайм играл первым номером с соотношением владения мячом 61 на 39 в пользу казанских !!! Леня уже начинает бредить и выдает желаемое за действительное... Для кого эти отмазы, если за весь матч ЦСКА создал один полумомент и ВСЕ !!! Просто это теперь реальный ЦСКА - НИКАКОЙ без явной помощи арбитров... Хотя Березуцкого можно было и выгонять на удар высоко поднятой ногой в голову соперника (как это постоянно делали с ростовчанами за менее опасные эпизоды), но ему даже желтую не дал Егоров. Позорники !

16:46

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