Леонид Слуцкий: "Не помню, нанесла ли "Уфа" хотя бы один удар по воротам ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после домашней победы в матче 10-го тура над "Уфой" (1:0) подчеркнул, что несмотря на победу, армейцы не имели сверхпреимущества над соперником. Специалист также отметил удачный дебют Астемира Гордюшенко, который выполнил на поле большой объем работы.

- Сейчас нам очень сложно даются матчи, в команде есть серьезные перестроения, - сказал в эфире телеканала "Наш Футбол" Слуцкий. - Отсутствуют два ключевых игрока. Сегодня мы не имели ощутимого преимущества над соперником. Но я не могу припомнить, был ли по ходу матча хотя бы один у дар в створ наших ворот.

У нас каждая игра ключевая. Кто-то выпадает из обоймы, кто-то вновь в нее возвращается. Будем пытаться выжать максимум из данной ситуации. Хотел бы отметить дебют Астемира Гордюшенко, он выполнил большой объем работы. Хорошо действовал в единоборствах, сохранял мяч. Для первого матча более, чем достойно.

- Виктор Гончаренко чем-то сегодня удивил?

- "Уфа" большее количество матчей играет примерно по одной схеме. Мы примерно представляли, как будет действовать соперник. Важно было забить первыми. В позиционных атаках им сложнее играть, чем в быстрых.