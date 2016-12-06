21:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Не говорю ЦСКА "прощай"

Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал решение покинуть армейский клуб. Наставник поблагодарил руководство, футболистов и тренерский штаб красно-синих. Сегодня было объявлено, что специалист уйдет в отставку после завтрашнего матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

 
Леонид СЛУЦКИЙ.Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!

– Семь лет – это огромное время для тренера, и эти годы являются лучшими в моей тренерской карьере, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Слуцкого. – В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, с кем мы вместе работали, делали общее дело: руководство клуба, футболистов, тренерский штаб, обслуживающий персонал, работников клуба и, разумеется, болельщиков.

Считаю, что нам можно гордиться проделанной работой – не только трофеями, но и тем, что все шесть полноценных сезонов, начиная с 2010 года, ЦСКА оказывался в тройке призёров. Ни один сезон, по существу, не был провален, в том числе и нынешний, в котором команда идёт третьей и сохраняет шансы на самые высокие места.

В условиях современной конкуренции в российском первенстве, по моему мнению, это сумасшедший показатель стабильности. Такое удавалось за эти шесть лет только нам и "Зениту", причём с питерцами мы разделили все основные награды поровну: на счету обоих клубов по три чемпионства, два вторых места и одному третьему.

Горжусь, что работал в таком клубе, как ЦСКА, с такими людьми. Пытался соответствовать всем поставленным задачам. Без сложностей порой не обходилось, как это обычно и бывает в любом большом, глобальном, важном деле. Бывали разные периоды, но мы с честью справлялись со всеми сложностями.

Думаю, мы подарили болельщикам ЦСКА немало мгновений радости и удовольствия, много ярких матчей и побед. Не сомневаюсь, что победные традиции будут продолжены. Команда и клуб ПФК ЦСКА всегда будут для меня частью моей семьи, и это не высокопарные слова, это на самом деле так.

Хотел бы еще раз сказать всем "спасибо" и выразить уверенность в том, что я не говорю клубу "прощай", я говорю "до свидания".

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Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/leonid-slutskiy-ya-ne-govoryu-pfk-cska-proshchay-ya-govoryu-do-svidaniya/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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hldnkvi

Леонид Викторович, спасибо!!! Большого клуба и успехов на новом месте!

21:21

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