21:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Надеюсь, что Вернблум сможет сыграть с "Тоттенхэмом"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Оренбургом" (2:0) в 16-м туре чемпионата России подчеркнул, что его подопечные выполнили основную задачу на игру. Специалист добавил, что рад за Акинфеева, который отыграл очередной матч на ноль.

– Основная задача была одержать победу. Понятно, что нет игровой феерии, учитывая кадровые проблемы, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Слуцкий. – "Оренбург" играет со всеми на равных. Рад за Акинфеева, который отыграл очередной "сухой" матч. У Дзагоева до сих пор побаливает нога, мы посчитали нужным обойтись без его участия. Вернблум в концовке игры прихрамывал. Надеемся, что он сможет сыграть с "Тоттенхэмом".

Трансляция матча ЦСКА - "Оренбург"

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spetrov

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