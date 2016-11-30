Леонид Слуцкий: "Надеюсь, что Вернблум сможет сыграть с "Тоттенхэмом"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Оренбургом" (2:0) в 16-м туре чемпионата России подчеркнул, что его подопечные выполнили основную задачу на игру. Специалист добавил, что рад за Акинфеева, который отыграл очередной матч на ноль.

– Основная задача была одержать победу. Понятно, что нет игровой феерии, учитывая кадровые проблемы, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Слуцкий. – "Оренбург" играет со всеми на равных. Рад за Акинфеева, который отыграл очередной "сухой" матч. У Дзагоева до сих пор побаливает нога, мы посчитали нужным обойтись без его участия. Вернблум в концовке игры прихрамывал. Надеемся, что он сможет сыграть с "Тоттенхэмом".

Трансляция матча ЦСКА - "Оренбург"