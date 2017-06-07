Леонид Слуцкий: "Мой уход из ЦСКА – это максимально красивое расставание"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что все еще тесно контактирует с армейским клубом. По словам наставника, который в ближайшее время может возглавить "Халл Сити", он ушел максимально красиво.

– В ЦСКА я в постоянном контакте с Виктором Гончаренко, с Романом Бабаевым, Евгением Ленноровичем Гинером… Естественно, живя в другой стране, я отдален от процессов, происходящих в России, но стараюсь поддерживать отношения, – цитирует Слуцкого официальный сайт ЦСКА. – Когда-то Сергей Галицкий говорил, что красивых расставаний не бывает. Так вот, мой уход из ЦСКА – это максимально красивое расставание, которое только может быть. Все люди в ЦСКА остались близкими мне людьми. Надеюсь, как и я для них. Ну, какой я изгой. Например, я комментировал футбольный поединок...

– Блистательно, надо сказать, комментировали…

– Спасибо большое. В большей степени влиять на процессы сложно, ведь за последние полгода я был в России максимум 15 дней. Завтра я лечу в Волгоград, где проведу большое родительское собрание. Буду встречаться с тренерами, обсуждать тренировочный процесс. Когда я нахожусь в России – я максимально открыт и доступен. Когда я в Англии, сложно дистанционно делать какие-то вещи. Естественно, я сосредоточен в Англии на своих сегодняшних встречах и задачах. Фраза есть в футболе: нельзя жить прошлым. Если живешь прошлым – нет настоящего. У меня этот настоящий день есть, я им доволен, пытаюсь в нем жить, и в нем пытаюсь искать новую для себя мотивацию.